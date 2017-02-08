В Калининграде
В Калининграде
-5 °C
днем
-11 °C
ночью
08 февраля 2017 г. 07:05
74 584 пользователей
за 24 часа на сайте
59.34 +0.44
Курс ММВБ на 08 февраля 2017, 07:00
63.44 +0.09
Курс ММВБ на 08 февраля 2017, 07:00
14.78 -0.1
Курс ЦБ на 08 февраля 2017
Пришли новость
Предложите свою новость
Тема
прикрепить файл
avatar
Картинка

Если вы хотите, чтобы редакция "Клопс.Ru" занялась вашей проблемой, оставьте свой контактный номер

Кроме того, вы можете предложить тему для материала по телефону 99-16-42 или Viber и Whatsapp - 8 909 78 23 333

Главная Новости Общество

Чиновники ищут собственников открытых люков на ул. Левитана, в один из которых провалилась школьница

Автор: Ольга Запивалова
07 февраля 201716:33
  1200 1
  • Фото Виктора Буздина
Фото Виктора Буздина
Правительство Калининградской области не несёт ответственности за открытые ливневые колодцы в районе улицы Левитана, где на минувшей неделе 16-летняя калининградка сломала ногу. Об этом Клопс.Ru сообщил пресс-секретарь регионального министерства строительства и ЖКХ Валентин Балановский.
 
"Инфраструктурные объекты, о которых идёт речь, в том числе расположенные между ул. Левитана и частной застройкой, в конце 2016 года были переданы в муниципальную казну. До этого они были в собственности ГКУ КО "Региональное управление заказчика капитального строительства", - сообщил редакции директор этого учреждения Сергей Черномаз.
 
В ведомстве редакции сообщили, что ранее канализационные люки неоднократно похищались и до тех пор, пока объекты находились в собственности ГКУ КО "РУЗКС" и не были переданы муниципалитету, специалисты учреждения постоянно заботились об их восстановлении. Пропавшие крышки колодцев заменяли на новые, а в правоохранительные органы направляли заявления с просьбой расследовать их кражи.

Редакция повторно обратилась за комментариями в администрацию Калининграда. В официальном ответе чиновники указали, что запрашиваемая информация о том, кому принадлежат открытые колодцы и кто в ответе за травму школьницы, может быть предоставлена только через месяц — к 7 марта 2017 года.

Однако по телефону начальник пресс-службы администрации Калининграда Владимир Абрамов сообщил редакции, что некоторые участки в этом микрорайоне принадлежат муниципалитету, а ещё часть — региону и частным лицам. Он заверил, что в ближайшее время в комитете городского хозяйства будет создана комиссия, специалисты которой выедут на место и разберутся с собственниками этих участков.

"Надо понуждать владельцев этих территорий закрывать колодцы — постараемся, чтобы в ближайшее время это было сделано, — сказал Владимир Абрамов. — Обычно после получения предписания собственники быстро принимают меры, там более что в этом случае ответственность владельца за серьёзное происшествие очевидна".

Напомним, в пятницу, 3 февраля, на пустыре в районе ул. Левитана 16-летняя школьница провалилась в открытый колодец, сломав при этом ногу и получив черепно-мозговую травму и множественные ушибы. После происшествия сотрудники МП "Водоканал" обнаружили в округе 21 открытый колодец.

Подпишитесь на получение свежих новостей по теме
«Школьница упала в люк на ул. Левитана»

e-mail
Вы уже подписанны на эту новость
На указанный адрес отправлено подтверждение. Пройдите по ссылке в нем для завершения подписки.
telegram

Чтобы получать обновления темы через Telegram, подключите бота @klopsrubot и отправьте ему сообщение t940

Вам будут отправляться только уведомления о новых материалах по выбранной теме. Услуга бесплатная, регистрация не требуется

1 комментарий Правила комментирования

Правила комментирования

Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.

Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.

При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:

  • − употреблять нецензурные слова и выражения (даже с заменой букв значками/символами),
  • − оскорблять и проявлять неуважение к собеседникам,
  • − пропагандировать насилие, наркотики, фашистскую и профашистскую идеологию, заниматься расовой и национальной дискриминацией, затрагивать религиозные, этнические и сексуальные темы, которые могут оскорбить верования, чувства и убеждения других посетителей сайта,
  • − оставлять комментарии со спамом и рекламой.

Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.

avatar
Prist
Prist #
07 февраля 201720:05
Зачем их искать?
Они же не грибы в лесу!
Ответить Цитировать

Новости по теме Школьница упала в люк на ул. Левитана

Фото новости
"От страха и боли я теряла сознание": на ул. Левитана в Калининграде школьница провалилась в открытый люк и сломала ногу
06 февраля 201718:03
  15565 11

Главные темы дня

В Калининграде в неогороженной крещенской проруби утонул 17-летний парень
07 февраля 201708:12
  17631 36
В Калининграде в неогороженной крещенской проруби утонул 17-летний парень
Калининградские перевозчики хотят увеличить стоимость проезда в маршрутках до 30 рублей
Фото горячей новости
07 февраля 201716:49
  4179 5
Двое инвалидов скончались во время вспышки кишечной инфекции в доме престарелых Пионерского
Фото горячей новости
07 февраля 201716:43
  3109 0
Очевидцы: в Калининграде из-за гололёда на нескольких улицах образовались "паровозы" из столкнувшихся машин (фото, видео)
Фото горячей новости
07 февраля 201714:41
  9168 8  
В Калининграде на карантин закрыты шесть школ (список)
Фото горячей новости
07 февраля 201711:58
  7769 0

Лента новостей

Картинка
На ул. Куйбышева ночью горела "Тойота Камри"
07:03
  1 0
Картинка
Хлеб, соль и искусство: "Твой Бро" побывал на выставке "Рядом с лесом"
07 февраля 201722:30
  398 0
Картинка
В Калининграде задержали подозреваемых в 15 автокражах
07 февраля 201722:04
  1467 1
Картинка
Мухомор: Выручка "ГорТранса" не растёт из-за недобросовестных кондукторов
07 февраля 201721:40
  2522 6

Авторские колонки

Фото автора
Алексей Елаев
зампред регионального отделения Ассоциации юристов России
Прилипалы со значками: про "молодёжных политиков" в Калининграде
  10330 3
Фото автора
Анна Новицкая
журналист
Один раз не...: как власти оправдывают домашнее насилие
  3505 2
Логотип
Нашли опечатку Система Orphus
Orphus: Ctrl+Enter

Новости

Объявления

Другое

*По данным независимого рейтинга Liveinternet.ru Материалы с пометками и публикуются на коммерческой основе

Сайт входит в медиагруппу «Западная пресса»

Электронное периодическое издание Klops.ru (Клопс.ру) зарегистрировано федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство серии Эл № 77-29551 от 21.09.2007 года
Учредитель: ООО "Русская медиагрупа "Западная Пресса".
Главный редактор: Кондратьева Анастасия Евгеньевна

Адрес редакции Klops.ru (Клопс.ру): 236040, Калининград,
ул. Маршала Рокоссовского, 16/18

Редакция: +7 (4012) 99-16-42
Почта: news@klops.ru
Реклама: +7 (4012) 61-68-53
Факс: +7 (4012) 99-14-01
Viber: +7 (909) 78 23 333
Whatsapp: +7 (909) 78 23 333


Лицензия Creative Commons
Материалы сайта, если не указано иное, доступны по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная
16+
Дизайн разработан компанией JetStyle JetStyle logo