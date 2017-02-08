Чиновники ищут собственников открытых люков на ул. Левитана, в один из которых провалилась школьница

Правительство Калининградской области не несёт ответственности за открытые ливневые колодцы в районе улицы Левитана, где на минувшей неделе 16-летняя калининградка сломала ногу. Об этом Клопс.Ru сообщил пресс-секретарь регионального министерства строительства и ЖКХ Валентин Балановский.

"Инфраструктурные объекты, о которых идёт речь, в том числе расположенные между ул. Левитана и частной застройкой, в конце 2016 года были переданы в муниципальную казну. До этого они были в собственности ГКУ КО "Региональное управление заказчика капитального строительства", - сообщил редакции директор этого учреждения Сергей Черномаз.

В ведомстве редакции сообщили, что ранее канализационные люки неоднократно похищались и до тех пор, пока объекты находились в собственности ГКУ КО "РУЗКС" и не были переданы муниципалитету, специалисты учреждения постоянно заботились об их восстановлении. Пропавшие крышки колодцев заменяли на новые, а в правоохранительные органы направляли заявления с просьбой расследовать их кражи.



Редакция повторно обратилась за комментариями в администрацию Калининграда. В официальном ответе чиновники указали, что запрашиваемая информация о том, кому принадлежат открытые колодцы и кто в ответе за травму школьницы, может быть предоставлена только через месяц — к 7 марта 2017 года.



Однако по телефону начальник пресс-службы администрации Калининграда Владимир Абрамов сообщил редакции, что некоторые участки в этом микрорайоне принадлежат муниципалитету, а ещё часть — региону и частным лицам. Он заверил, что в ближайшее время в комитете городского хозяйства будет создана комиссия, специалисты которой выедут на место и разберутся с собственниками этих участков.



"Надо понуждать владельцев этих территорий закрывать колодцы — постараемся, чтобы в ближайшее время это было сделано, — сказал Владимир Абрамов. — Обычно после получения предписания собственники быстро принимают меры, там более что в этом случае ответственность владельца за серьёзное происшествие очевидна".



Напомним, в пятницу, 3 февраля, на пустыре в районе ул. Левитана 16-летняя школьница Напомним, в пятницу, 3 февраля, на пустыре в районе ул. Левитана 16-летняя школьница провалилась в открытый колодец, сломав при этом ногу и получив черепно-мозговую травму и множественные ушибы. После происшествия сотрудники МП "Водоканал" обнаружили в округе 21 открытый колодец.