Волонтёры Калининграда рассказали, сколько бездомных собак выловили за январь в области

В Калининградской области за первый месяц 2017 года было отловлено около 300 безнадзорных собак. Об этом Клопс.Ru рассказала пресс-секретарь организации "Право на жизнь" Екатерина Ублинская.



Все собаки были стерилизованы, для двенадцати из них волонтёры нашли хозяев. Некоторые животные были помещены в приют. Остальных вернули в среду, из которой они были изъяты.

Основной метод, который применяется при отлове собак, основан на использовании петли, и, по словам волонтёров, считается одним из самых гуманных, несмотря на то что со стороны выглядит пугающе. Как рассказала Ублинская, породистые собаки обычно быстрее находят дом, хотя в целом сложно сказать, каким именно животным заинтересуются потенциальные хозяева.



В 2016 году КРОО "Право на жизнь" выиграла конкурс по исполнению государственного контракта на отлов, стерилизацию и вакцинацию бездомных животных гуманными способами. Также при поддержке организации существует приют для бездомных животных в посёлке Славянское. Заявки на отлов животных можно оставлять по телефону 401-401.