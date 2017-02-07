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ЧП в Храброво и коррупция: Калининград оказался в хвосте рейтинга социально-политической устойчивости регионов

12:08
  1689 0
  • Фото из архива Клопс.Ru
Фото из архива Клопс.Ru
Калининградская область оказалась в хвосте рейтинга регионов по уровню социально-политической устойчивости. Список составлен Фондом "Петербургская политика".

Регионы в рейтинге разделены на пять категорий. Калининградская область оказалась в списке регионов, набравших меньше пяти баллов из десяти возможных. В эту категорию попали Краснодарский край, Бурятия, Брянская область, Ингушетия, Карелия, Приморский край, Дагестан, Забайкальский край.

Среди негативных событий января эксперты фонда выделили транспортный коллапс в аэропорту Храброво, произошедший после неудачной посадки самолёта 3 января. Указали в "Петербургской политике" на отставку главы администрации Пионерского Олега Косенкова после задержания его заместителя Юрия Копшева. Ещё одним негативным событием стало возбуждение уголовного дела в отношении бывшего сити-менеджера Советска Владимира Луценко за превышение должностных полномочий. Отметили эксперты скандал вокруг планов гусевской предпринимательницы Олеси Сафоновой по восстановлению разрушенной дачи Германа Геринга, а также то, что Минюст признал "иностранным агентом" калининградскую НКО "Айнтрахт Согласие" — одного из учредителей Немецко-Русского дома.
 
 
Среди позитивных событий "Петербургская политика" назвала планы по строительству в Калининградской области первой в России фабрики по производству техники для граждан с ограниченными возможностями здоровья, обсуждение врио губернатора Антоном Алихановым и представителями Ассоциации иностранных инвесторов условий для развития в регионе бизнеса. Указали эксперты и включение Калининграда в число регионов с самым низким процентом переплаты по госзакупкам в сфере здравоохранения.

Заметили в "Петербургской политике" и такие сообщения в СМИ, как участие врио вице-премьера Ильи Баринова в массовой драке в Москве во время новогодних праздников и закрытие сервисно-визового центра Польши в Черняховске.

Рейтинг Фонда "Петербургская политика" публикуется с 2012 года. Уровень устойчивости региона оценивается по десятибалльной шкале. Субъекты страны, получившие более восьми баллов, попадают в список регионов с максимальной устойчивостью, от 7 до 7,9 балла — с высокой, от 6 до 6,9 балла — со средней, от 5 до 5,9 балла — с пониженной устойчивостью, ниже пяти баллов — со слабой устойчивостью.

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