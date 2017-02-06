Не мешая соседям: как высаживать живые ёлки после Нового года

Начался третий зимний месяц, а у многих из тех, кто покупал живые ёлочки, они до сих пор стоят дома в кадках и даже дают молодые побеги. Выбрасывать такие деревья жалко — логичнее всего высадить ель в землю. Когда и как это лучше всего сделать — узнал Клопс.Ru.

По словам замминистра природных ресурсов и экологии Александра Соколова, дома для деревьев лучше поддерживать температуру, близкую к уличной, потому что при высокой может начаться активный рост, который не предусмотрен зимой. Либо ёлки можно немного подержать дома, но потом выставить на веранду или балкон. По такой погоде (0..+-1), которая сейчас наблюдается в Калининграде, вполне можно высадить деревья в открытый грунт. "Если не намечаются в будущем заморозки", — уточнил Соколов. Нужно не забывать поливать землю прохладной водой.

Эксперт отметил, что также можно выставить растение на улицу, утеплить землю в кадке и вот так дождаться апреля — это самое благоприятное время для высаживания ёлочек.

Высаживать ель можно и у себя на участке, если таковой имеется, чтобы дерево было под должным присмотром. "Если есть желание высадить в лесу, то в середине апреля, с 15-20-го числа, проходит акция по посадке леса", — добавил Соколов. Чтобы поучаствовать в ней, нужно обратиться в ближайшее лесничество, получить саженцы и информацию о местах, где можно высадить деревья.

Директор Калининградского центра экологии и туризма Дмитрий Бугаков рассказал, что, перед тем как сажать ёлку перед домом, стоит проверить, проходят ли в этом месте коммуникации. Позже, после посадки, у деревьев начинает разрастаться корневая система, и из-за этого могут возникнуть серьёзные проблемы с линиями электропередачи и телефонной связью.

Кроме того, стоит помнить, что жильцы первого и второго этажей не всегда хотят, чтобы деревья заслоняли им солнце. Бугаков рассказал о негативном опыте во время акции "Миллион деревьев", когда гражданам раздавали маленькие ели. Люди высаживали их вплотную к стенам домов, и в итоге возникали конфликты между соседями. Место во дворе можно выбрать на своё усмотрение — лишь бы дерево никому не мешало. "Идеальный вариант — это посадить ель на приусадебном участке", — отметил директор центра.

Чтобы дерево лучше росло, при посадке в ямку можно положить лесную почву или скошенную траву. "По своему опыту скажу, что хорошо закладывать осеннюю опавшую листву", — посоветовал Бугаков.

Жительница Калининграда Светлана Мелихова, которая уже второй год приобретает живые ёлки к Новому году, поделилась своим опытом. Она рассказала, что ухаживать за деревьями совсем не сложно: главное – поливать их и не давать земле высыхать. "Ближе к концу января корни прорастают, и я выставляю ель на балкон, даю акклиматизироваться дереву и начинаю всё реже поливать", –рассказывает Светлана. При выборе растения стоит обратить внимание на то, что не все ели, которые продаются в нашем городе, жизнеспособны. Существуют копанные ёлки, которые срубили и посадили в горшок: скорее всего, они не приживутся. А есть те, которые выращивали сразу в горшочке, они не очень высокие, около метра, а по земле видно, что из горшка ели не вынимали. Сажать ель до апреля нельзя, до этого месяца земля на улице слишком холодная. При высаживании нужна глубокая ямка и земля из леса. Надо поставить ель в эту ямку, не прикрывая слишком сильно прикорневую шейку, и утрамбовать почву.