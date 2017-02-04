В Бельгии сварили первое в мире полностью безалкогольное пиво

Специалисты бельгийской компании AB InBev произвели первое в мире полностью безалкогольное пиво. Об этом сообщает РИА Новости

На создание напитка потребовалось несколько лет исследований. Полученное пиво относится к категории "пилс" и является полностью безалкогольным, в отличие от существующих напитков, которые содержат от о,5% до 1,2 % алкоголя.

Сообщается, что в ближайшие недели в супермаркетах Бельгии пройдёт дегустация миллиона бутылок напитка. О том, когда он поступит в продажу, не сообщается.