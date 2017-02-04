В этом году на борьбу с ВИЧ правительство России направит 20 млрд рублей

В этом году правительство России выделило почти 20 млрд рублей на борьбу с распространением ВИЧ-инфекции. Об этом в пятницу, 3 февраля, сообщает "Интерфакс".

По информации правительства, около 14,76 млрд рублей из общей суммы будут направлены на приобретение антивирусных препаратов для бесперебойного снабжения ими медицинских учреждений.

Кроме того, отмечается, что вопрос реализации стратегии противодействия распространению ВИЧ обсуждался во время заседания Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере. В частности, были затронуты вопросы лечения пациентов при их переезде из одного региона в другой, производства лекарственных препаратов и формирования среды, исключающей дискриминацию по отношению к больным ВИЧ.