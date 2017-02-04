"Ну а как? Естественно": власти Зеленоградска о пляже, развороченном машинами при строительстве волнорезов

В Зеленоградске грузовики, подъезжающие к морю для строительства волнорезов, разворотили колёсами пляж. Об этом Клопс.Ru сообщили местные жители, которые обратились в редакцию. Ситуацию прокомментировал глава Зеленоградского городского поселения Георгий Попшой.

"Ну а как? Естественно, — сказал Попшой. — Строительные машины ездят с учётом движения гуляющих и никому не доставляют беспокойства. Мы давно уже ни от кого не слышим, что это мешает отдыхать".

Глава администрации объяснил, что необходимость восстановления была обусловлена воздействием зимних штормов и пляжей на береговую полосу. Появилась серьёзная опасность обрушения части променада со строениями.

На эти работы выделено 77 млн рублей, финансируют всё правительство Калининградской области и частная компания из Санкт-Петербурга. На сегодня выполнена половина работ: из 40 бун уже забито 20. "И уже заметен положительный эффект", — отметил Попшой.

Протяжённость всего строительства — 2 км. Закончить работы предполагается к началу купального сезона. Власти также планируют провести обследование дна моря, пробу воды, установление табличек безопасности и многое другое. Также в этом году будет устроена пляжная зона в посёлке Лесное на Куршской косе.