Гольдман о планах по застройке стадиона "Балтика": Позиция одна — это парк

На территории стадиона "Балтика" не появится жилой застройки, только парковая зона. Об том во время программы Авторитет с Еленой Воловой на радио "Комсомольская правда – Калининград" сообщил заместитель председателя регионального правительства Гарри Гольдман в среду, 1 февраля.

"Кто-то объявил какой-то конкурс на своё видение. Понимаете, не только один муниципалитет может объявлять конкурс на что-то - кто угодно может. Взял и объявил конкурс на застройку территории, к примеру, площади Победы, и, как бы, давайте его разрабатывать. Это волеизъявление людей, - сообщил Гольдман, - Но позиция там одна - это парк. Более того "Балтика" - это самый старый стадион на континентальной Европе. Поэтому лишаться такого наследия, конечно же, нельзя".

Напомним, что в 2014 году официальный сайт правительства Калининградской области запустил опрос, с помощью которого планировалось изучить мнение горожан о судьбе стадиона "Балтика". На странице предлагается выбрать один из четырех вариантов: городской ландшафтный парк на месте спортивной арены; жилая застройка; коммерческая или и та и другая. При этом варианта, который бы предусматривал сохранение стадиона "Балтика", в опросе не предлагалось.

Позже и.о. генерального директора исполнительной дирекции по подготовке к ЧМ-18 Илья Скороходов заявил, что о сносе стадиона речи не идёт.

А глава Калининграда Александр Ярошук заверил, что никакой точечной, "небоскребной" застройки на стадионе "Балтика" не будет.