Выступление калининградских кавээнщиков на гала-концерте в Сочи покажут на Первом канале в середине февраля
Фото пресс-центра фестиваля. Автор: Сергей Земнухов
Стала известна дата, когда покажут гала-концерт фестиваля "КиВиН-2017", в котором выступила команда из Калининграда. Информация об этом размещена
на сайте Международного союза КВН. Выступление Сборной Калининградской области можно будет увидеть на Первом канале в воскресенье, 12 февраля, в 22:30.
По итогам мероприятия, которое прошло 22 января в Сочи, Сборная Калининградской области попала
в Высшую лигу Клуба веселых и находчивых. До этого ни одной региональной команде это сделать не удавалось.
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