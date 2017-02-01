В Зеленоградске на месте промзоны появится деловой район
Фото с сайта Зеленоградского городского округа
31 января в Зеленоградске начался демонтаж железнодорожной ветки в районе разворотного кольца и оздоровительного комплекса на ул. Тургенева. Об этом сообщается на сайте муниципального образования "Зеленоградский городской округ".
"В своё время эта железнодорожная ветка функционировала для обслуживания угольного склада, который к настоящему времени собственником (топливной компанией) закрыт и продан", — отметили в администрации города.
Власти Зеленоградского городского округа обратились к руководству Калининградской железной дороги с предложением демонтировать железнодорожную ветку. На месте демонтируемых путей планируется строительство автодороги общего пользования, благодаря которой получат возможность развития прилегающие участки.
"Территория, ранее занятая промышленной зоной, оказавшаяся в границах развивающегося района, будет осваиваться жилыми и общественно-деловыми объектами", — отметили в администрации.
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