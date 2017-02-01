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Главная Новости Общество

26-летний житель Озёрска, которого ранили грязным мачете, собирает деньги на протез ноги (фото)

Автор: Виктория Мокрецова
18:48
  4556 2
  • Фото из личного архива Сергея Скороспелова
Фото из личного архива Сергея Скороспелова
26-летний житель Озёрска, который лишился ноги в результате ранения грязным мачете, собирает деньги на протез. Об этом Клопс.Ru сообщил сам пострадавший Сергей Скороспелов. 

По словам мужчины, протез стоит от 300 тысяч рублей. Однако доходы семьи Сергея не позволяют накопить такую сумму в короткие сроки.

Скороспелов сейчас находится на больничном. До трагедии он работал слесарем-монтажником. После покупки протеза житель Озёрска собирается вернуться к работе. Жена пострадавшего — студентка. Супруги воспитывают полуторагодовалого сына.
 
Фото из личного архива Сергея Скороспелова

"Я сейчас оформляю инвалидность. Нам помогают только родители. Мама работает нянечкой в детском саду, а папа — таксист. Поэтому нам одним сложно собрать необходимую сумму", — рассказал мужчина.

10 декабря в Озёрске на Сергея Скороспелова напал пьяный незнакомец и ранил его грязным мачете. Пострадавшего госпитализировали. В больнице ему ампутировали ногу до бедра. Злоумышленника задержала полиция. Сейчас он находится под арестом. По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью").
 
Реквизиты для сбора средств: 5469 2000 1519 5380  (Сергей Скороспелов). Телефон для связи: +7 (967) 351 39 12
 

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2 комментария Правила комментирования

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Qwertasdfg71
Qwertasdfg71 #
19:25
Байгали Серкебаев написал слова памяти Батырхану Шукенову и в конце вот это стихотворение. Оно очень актуально для каждого из нас:

На что мы тратим жизнь! 
На мелочные ссоры,
На глупые слова, пустые разговоры,
На суету обид, на злобу- вновь и вновь.
На что мы тратим жизнь...
   _А надо б на любовь._
Сжигаем жизнь дотла всё на пустое что-то -
На нудные дела, ненужные заботы...
В угоду обществу придумываем маски...
На что мы тратим жизнь!
   _А надо бы на ласки._
Мы распыляем жизнь на сумрачную скуку,
На "имидж" и "престиж", ненужную науку,
На ложь и хвастовство, на дармовую службу.
На что мы тратим жизнь?...
   _А нужно бы на дружбу._
Куда-то всё спешим, чего-то добываем.
Чего-то ищем всё - а более теряем.
Всё копим: золото, тряпьё и серебро...
На что мы тратим жизнь!
   _А надо б на добро._
Волнуемся, кричим, по пустякам страдаем.
С серьёзностью смешной вещички выбираем.
Но сколько не гадай - всё выберешь не ту.
На что мы тратим жизнь...
   _А надо б на мечту._
Боимся радости, боимся верить в сказки,
Боимся и мечты, и нежности, и ласки.
Боимся полюбить, чтоб после не тужить...
На что мы тратим жизнь?!
   _А надо просто жить!_
Давайте все поможем! 
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Asst
Asst #
19:54
Прекрасное стихотворение ) цепляет по хорошему
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