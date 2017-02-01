26-летний житель Озёрска, которого ранили грязным мачете, собирает деньги на протез ноги (фото)

26-летний житель Озёрска, который лишился ноги в результате ранения грязным мачете, собирает деньги на протез. Об этом Клопс.Ru сообщил сам пострадавший Сергей Скороспелов.



По словам мужчины, протез стоит от 300 тысяч рублей. Однако доходы семьи Сергея не позволяют накопить такую сумму в короткие сроки.



Скороспелов сейчас находится на больничном. До трагедии он работал слесарем-монтажником. После покупки протеза житель Озёрска собирается вернуться к работе. Жена пострадавшего — студентка. Супруги воспитывают полуторагодовалого сына.

Фото из личного архива Сергея Скороспелова



"Я сейчас оформляю инвалидность. Нам помогают только родители. Мама работает нянечкой в детском саду, а папа — таксист. Поэтому нам одним сложно собрать необходимую сумму", — рассказал мужчина.



10 декабря в Озёрске на Сергея Скороспелова 10 декабря в Озёрске на Сергея Скороспелова напал пьяный незнакомец и ранил его грязным мачете. Пострадавшего госпитализировали. В больнице ему ампутировали ногу до бедра. Злоумышленника задержала полиция. Сейчас он находится под арестом. По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью").