Алиханов о ремонте дворов: Лучше сделать меньше, но на пятёрку

Врио губернатора Калининградской области предложил изменить подход к приведению городских дворов в порядок – ремонтировать меньше в угоду качеству. Об этом Антон Алиханов рассказал в понедельник, 30 января, во время рабочего выезда.
"Нам не нужно тонким слоем размазывать средства на все объекты, чтобы мы через год или два опять здесь всё переделывали и доделывали. Давайте сконцентрируемся. Лучше сделать 50 или 100 дворов, но на пятёрку", – предложил Алиханов.
Он также отметил, что правительство не будет требовать от населения серьёзных средств на финансирование программы "Мой двор". Эта сумма останется на уровне 5% от общих затрат.
"Люди должны тоже поучаствовать, чтобы более рачительно подходить к этому вопросу", - добавил Алиханов.
Напомним, ранее глава города Александр Ярошук заявил
, что в Калининграде 90% всех дворов не видели ремонта последние 40-50 лет. При этом в 2016 году было предусмотрено выполнение работ на 45 объектах на сумму 87,8 млн. рублей. Из них 83 млн. — это средства городского бюджета, а ещё 4,8 млн. — деньги собственников многоквартирных домов.
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