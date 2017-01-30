Алиханов о ремонте дворов: Лучше сделать меньше, но на пятёрку

Врио губернатора Калининградской области предложил изменить подход к приведению городских дворов в порядок – ремонтировать меньше в угоду качеству. Об этом Антон Алиханов рассказал в понедельник, 30 января, во время рабочего выезда.

"Нам не нужно тонким слоем размазывать средства на все объекты, чтобы мы через год или два опять здесь всё переделывали и доделывали. Давайте сконцентрируемся. Лучше сделать 50 или 100 дворов, но на пятёрку", – предложил Алиханов.

Он также отметил, что правительство не будет требовать от населения серьёзных средств на финансирование программы "Мой двор". Эта сумма останется на уровне 5% от общих затрат.

"Люди должны тоже поучаствовать, чтобы более рачительно подходить к этому вопросу", - добавил Алиханов.