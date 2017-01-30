В России предложили запретить мелкий шрифт в договорах и инструкциях

На рассмотрение в Госдуму собираются внести законопроект о запрете мелкого шрифта в договорах и инструкциях. Об этом сообщает Российская Газета

Автором инициативы выступил заместитель председателя комитета Палаты молодых законодателей при Совете Федерации Евгений Малеев. Он отметил, что предыдущий подобный законопроект был отклонён.

"Мы учтем высказанные претензии и разработаем новую инициативу, – сообщил Малеев. – К сожалению, на настоящий момент большинство потребителей не обращают внимания на условия договоров, подвержены обману. Необходимо на законодательном уровне прописать дополнительные гарантии защиты потребителя".

По словам советника Федеральной палаты адвокатов Александра Орлова, мелкий шрифт редко становится предметом разбирательств в суде. Впрочем, он согласился с тем, что такая подача информации затрудняет её восприятие потребителем.

"Мелкий шрифт, которым написан договор, также затрудняет его визуальное восприятие и, соответственно, мешает сделать потребителю правильный выбор или получить полную информацию о предмете и условиях сделки, – сказал Орлов. – Однако при оспаривании сделок суды, как правило, не считают данный аргумент достаточным для удовлетворения иска".