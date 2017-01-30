Причины дефекта "падающего" дома на Московском проспекте станут известны в мае
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
Результаты обследований "падающего" дома на Московском проспекте, а также находящихся рядом зданий, станут известны в конце мая 2017 года. Об этом сообщил председатель комитета городского хозяйства Сергей Мельников во время рабочего выезда в понедельник, 30 января.
"На первое февраля запланированы торги, направленные на обследование всей территории от Второй эстакады до Октябрьской улицы. К началу июня мы скажем, что с этой территорией происходит, и какие решения нужно принимать", - рассказал Мельников.
Он также добавил, что обследование
ценой в 6,8 млн рублей установит точные причины, которые повлекли за собой крен многоквартирного дома на Московском проспекте, 70. В настоящее время бытует мнение, что проектировщики неправильно рассчитали длину вбиваемых свай: при необходимых 24 метрах вбиты 12-метровые опоры.
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