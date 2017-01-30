Причины дефекта "падающего" дома на Московском проспекте станут известны в мае

Результаты обследований "падающего" дома на Московском проспекте, а также находящихся рядом зданий, станут известны в конце мая 2017 года. Об этом сообщил председатель комитета городского хозяйства Сергей Мельников во время рабочего выезда в понедельник, 30 января.

"На первое февраля запланированы торги, направленные на обследование всей территории от Второй эстакады до Октябрьской улицы. К началу июня мы скажем, что с этой территорией происходит, и какие решения нужно принимать", - рассказал Мельников.