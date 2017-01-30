Алиханов раскритиковал качество уборки дорог в Калининграде

Врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов упрекнул председателя комитета городского хозяйства в плохой уборке улиц города. Замечание чиновнику он сделал во время рабочего выезда в понедельник, 30 января.

"Город не убирается вообще. То есть ты едешь, и такая пылища. На эстакадном мосту такое ощущение, что одна полоса, по левой лучше не ехать – пыльная буря", - посетовал Алиханов.

Он также сделал замечание по поводу того, что городские власти при укладке тротуара или асфальта оставляют "голую" землю, а не обустраивают газоны. Это, по мнению Алиханова, способствует большой запылённости Калининграда.