Алиханов раскритиковал качество уборки дорог в Калининграде

Врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов упрекнул председателя комитета городского хозяйства в плохой уборке улиц города. Замечание чиновнику он сделал во время рабочего выезда в понедельник, 30 января.
"Город не убирается вообще. То есть ты едешь, и такая пылища. На эстакадном мосту такое ощущение, что одна полоса, по левой лучше не ехать – пыльная буря", - посетовал Алиханов.
Он также сделал замечание по поводу того, что городские власти при укладке тротуара или асфальта оставляют "голую" землю, а не обустраивают газоны. Это, по мнению Алиханова, способствует большой запылённости Калининграда.
Напомним, ранее Антон Алиханов дал
низкую оценку состоянию парков города. При этом он отметил, что в 2017 году региональное правительство намерено финансово помочь муниципалитетам Калининградской области в части содержания скверов и парковых зон.
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