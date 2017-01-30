В 2017 году в России вдвое снизилось количество январских алкогольных отравлений
В январе 2017 года впервые за последние пять лет в России значительно снизилось число случаев алкогольных отравлений и летальных исходов в течение января. Об этом сообщает Роспотребнадзор.
Так с 1 по 29 января 2017 года зарегистрировано 2218 отравлений, из которых 441 закончилось летальным исходом. В то же время с 2012 по 2016 годы ежегодное количество алкогольных отравлений за период с 1 января по 29 января в среднем составляло около 4100 случаев, это приводило к более чем 1250 летальным исходам каждый январь.
Таким образом, в 2017 году количество случаев алкогольных отравлений снизилось почти в два раза, а летальных исходов - втрое. В Роспотребнадзоре связывают это с ограничением на реализацию отдельных видов спиртосодержащей непищевой продукции.
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