В 2017 году в России вдвое снизилось количество январских алкогольных отравлений

В январе 2017 года впервые за последние пять лет в России значительно снизилось число случаев алкогольных отравлений и летальных исходов в течение января. Об этом сообщает Роспотребнадзор.



Так с 1 по 29 января 2017 года зарегистрировано 2218 отравлений, из которых 441 закончилось летальным исходом. В то же время с 2012 по 2016 годы ежегодное количество алкогольных отравлений за период с 1 января по 29 января в среднем составляло около 4100 случаев, это приводило к более чем 1250 летальным исходам каждый январь.



Таким образом, в 2017 году количество случаев алкогольных отравлений снизилось почти в два раза, а летальных исходов - втрое. В Роспотребнадзоре связывают это с ограничением на реализацию отдельных видов спиртосодержащей непищевой продукции.