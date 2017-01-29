В Минобрнауки рассказали, когда в ОГЭ по русскому языку появится устная часть

В 2018 году все девятиклассники в российских школах в рамках итоговой аттестации будут сдавать экзамен по устной речи. Об этом в воскресенье, 29 января, заявила глава Минобрнауки Ольга Васильева в интервью телеканалу НТВ, передает "Интерфакс".

Васильева отметила, что в этом году нововведения коснутся только некоторых регионов, а через год – всей страны.

"Мы возвращаемся, по существу, к тому, что мы должны объяснять свои мысли, мы должны красиво разговаривать на родном языке", – отметила она.