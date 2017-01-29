Тигр Таня, пеликан Зина и тюлень Пышка: в Калининградском зоопарке прошло показательное кормление животных (видео)

В субботу, 28 января, в Калининградском зоопарке прошло показательное кормление животных. Мероприятие приурочили ко Дню Татьяны. Об этом сообщила пресс-секретарь учреждения Екатерина Михайлова.

"Традиционно наши праздники проходят в выходные дни, чтобы как можно больше людей смогли увидеть кормление животных. Почему это для нас важно? Потому что это не просто развлечение, когда мы показываем людям, как зверушки прыгают за мясом или рыбой. Это момент просвещения. Мы рассказываем посетителям, что именно едят животные, и пытаемся донести, что совершенно нет необходимости их подкармливать", — объяснила Михайлова.

Одной из сегодняшних звезд стала тигрица Таня. Она приехала в Калининград через год после рождения, в 2004-м, из Пензы. На её примере сотрудники зоопарка объясняют ещё один важный момент, касающийся показательного кормления.

"Это не просто кормёжка: вышел, подошёл и съел. Во время кормления животных мы используем приёмы обогащения среды. С Таней это хорошо было видно. Мясо тигрице не просто положили в уголке. Мясо положили в пластиковую банку, банку эту высоко подвесили, чтобы животное потрудилось, прежде чем получить корм. Так она может применить свои навыки и умения. Ей надо было предварительно подумать, как достать мясо, а потом поработать мышцами. В итоге наш тигр в отличной интеллектуальной и физической форме", — рассказала пресс-секретарь.

Посмотреть на животных и послушать об их жизни сегодня пришли несколько десятков человек. Кроме Тани, киперы — это рабочие по уходу за животными — покормили на публике и других обитателей зоопарка. Сначала свою кашу, творожок, орешки, изюм, яйца и рыбку получили десять енотов-полоскунов. Старшие особи предпочли спрятаться от людей, зато несколько малышей нисколько не смутились.

После енотов пришла очередь розовых пеликанов. Зине, Феде, Варе и Малышу принесли балтийскую сельдь — салаку. Правда, в этот раз птицы ели неохотно. По словам Михайловой, это связано с недавним купанием и скоплением народа. Зину, например, гораздо больше интересовали стоявшие у клетки дети, чем киперы с ведрами.

После это толпа посетителей под предводительством экскурсовода, рассказывавшего о жизни и особенностях животных, отправилась к медвежатнику, где живут 11-летний бурый медведь Фима и 26-летняя гималайская медведица Арти.

"Тут очень важно обратить внимание на то, что ест медведь, — пояснила Михайлова. — Вот мы ему принесли яблочки, морковку, ягоды. Еще он обожает сныть — траву, ему летом её приносят. А люди ему кидают обычно всякий вред: печенье, конфеты, булки. Этого делать нельзя".

Свою порцию внимания зрителей и еды получили и балтийские тюлени — Пышка, Найда и Килька. Всего в зоопарке четыре особи этих млекопитающих, но самца Боксика сейчас держат отдельно.