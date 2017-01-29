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Главная Новости Общество

Две блондинки по имени Даша: "Твой Бро" продолжает выбирать "детку" месяца

28 января 201713:41
  3794 0
  • Фото с сайта "Твой Бро"
Фото с сайта "Твой Бро"
На сайте "Твой Бро" продолжается голосование за самую-самую "детку" месяца. В этот раз фотограф Александр Любин представляет вниманию зрителей двух жгучих блондинок сразу. 
 
Любимое занятие нашей первой январской (и седьмой в общем зачёте) Даши - развлекаться и веселить всех вокруг. Эстет. Любит созерцать красоту в любых её проявлениях. И конечно же создавать её вокруг себя. Обожает весёлые шумные компании и стильные места. Наслаждается, проводя время на природе, у воды или в лесу. Совмещает в себе милого зайчика и игривую кошечку. 
 
Читать дальше и голосовать на сайте "Твой Бро".
 

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