Две блондинки по имени Даша: "Твой Бро" продолжает выбирать "детку" месяца

На сайте "Твой Бро" продолжается голосование за самую-самую "детку" месяца. В этот раз фотограф Александр Любин представляет вниманию зрителей двух жгучих блондинок сразу.

Любимое занятие нашей первой январской (и седьмой в общем зачёте) Даши - развлекаться и веселить всех вокруг. Эстет. Любит созерцать красоту в любых её проявлениях. И конечно же создавать её вокруг себя. Обожает весёлые шумные компании и стильные места. Наслаждается, проводя время на природе, у воды или в лесу. Совмещает в себе милого зайчика и игривую кошечку.