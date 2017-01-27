"Почта России" начала продавать игрушечные почтовые машинки (фото)
Фото пресс-службы "Почты России"
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В отделениях "Почты России" по всей стране поступили в продажу игрушечные модели машин — копии автомобилей, используемых почтой. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.
Модели УАЗ Hunter, "Лада 4х4" ("Нива") и микроавтобус выполнены из металла и имеют инерционный механизм.
"При их производстве используются качественные и безопасные материалы, продукция имеет все необходимые сертификаты и разрешения на использование логотипов. Стоимость коллекционных моделей — от 500 рублей", — рассказали на почте.
В будущем ассортимент представленных моделей будет расширен, поэтому коллекционеры и любители игрушек смогут собрать весь автопарк "Почты России", в том числе фургон УАЗ ("буханку"), "Ладу Ларгус", "Газель", КамАЗ с полуприцепом и другие модели.
В пресс-службе предприятия отменили, что на сегодняшний день автопарк "Почты России" насчитывает более 17 тысяч единиц транспорта. Общая протяжённость магистральных и региональных почтовых маршрутов превышает 2,8 млн км.
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