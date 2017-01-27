Калининградский зоопарк принял участие в противостоянии самых милых животных #CuteAnimalTweetOff
Илон. Фото пресс-службы зоопарка
Зоопарк Калининграда присоединился к глобальной акции #CuteAnimalTweetOff, называемой также "Противостояние милых животных". Об этом сообщается на официальной странице учреждения "ВКонтакте"
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"Между прочим, мы тоже не лыком шиты и не лаптем щи хлебаем!" — с таким девизом в соцсетях размещена фотография капибары Илона, родившегося непосредственно в Калининграде.
Снимки с указанным хештегом разместили также зоопарки и аквариумы Москвы, Новосибирска, Санкт-Петербурга, Вашингтона, Далласа, Сиэтла и других городов мира.
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