В Калининграде
В Калининграде
+3 °C
днем
-1 °C
ночью
27 января 2017 г. 17:05
66 306 пользователей
за 24 часа на сайте
59.82 -0.62
Курс ММВБ на 27 января 2017, 17:00
64.08 -0.52
Курс ММВБ на 27 января 2017, 17:00
14.83 -0.11
Курс ЦБ на 28 января 2017
Пришли новость
Предложите свою новость
Тема
прикрепить файл
avatar
Картинка

Если вы хотите, чтобы редакция "Клопс.Ru" занялась вашей проблемой, оставьте свой контактный номер

Кроме того, вы можете предложить тему для материала по телефону 99-16-42 или Viber и Whatsapp - 8 909 78 23 333

Главная Новости Общество

Калининградский зоопарк принял участие в противостоянии самых милых животных #CuteAnimalTweetOff

15:39
  429 0
  • Илон. Фото пресс-службы зоопарка
Илон. Фото пресс-службы зоопарка
Зоопарк Калининграда присоединился к глобальной акции #CuteAnimalTweetOff, называемой также "Противостояние милых животных". Об этом сообщается на официальной странице учреждения "ВКонтакте"

"Между прочим, мы тоже не лыком шиты и не лаптем щи хлебаем!" — с таким девизом в соцсетях размещена фотография капибары Илона, родившегося непосредственно в Калининграде.

Снимки с указанным хештегом разместили также зоопарки и аквариумы Москвы, Новосибирска, Санкт-Петербурга, Вашингтона, Далласа, Сиэтла и других городов мира.

Читайте новости Клопс в своих любимых мессенджерах. Это бесплатно!

Telegram
@klopsrubot
Viber
viber.com/klops
0 комментариев Правила комментирования

Правила комментирования

Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.

Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.

При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:

  • − употреблять нецензурные слова и выражения (даже с заменой букв значками/символами),
  • − оскорблять и проявлять неуважение к собеседникам,
  • − пропагандировать насилие, наркотики, фашистскую и профашистскую идеологию, заниматься расовой и национальной дискриминацией, затрагивать религиозные, этнические и сексуальные темы, которые могут оскорбить верования, чувства и убеждения других посетителей сайта,
  • − оставлять комментарии со спамом и рекламой.

Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.

avatar

Главные темы дня

Калининградцы потратили 12 часов, чтобы забрать машину со штрафстоянки и не платить за эвакуатор
26 января 201714:20
  14008 54  
Калининградцы потратили 12 часов, чтобы забрать машину со штрафстоянки и не платить за эвакуатор
В Калининграде открылись восемь супермаркетов "Виктория" в помещениях закрытого "Седьмого континента"
Фото горячей новости
12:58
  5405 0
Ребёнка, пострадавшего в ДТП под Нестеровом, прооперировали в Санкт-Петербурге
Фото горячей новости
12:23
  4123 0
"Марафонские бега" завершаются: калининградские предприниматели ещё могут успеть "засветиться" на Клопс.Ru
Фото горячей новости
12:00
  2771 0
СМИ: Трамп готовит документы для отмены антироссийских санкций
Фото горячей новости
11:52
  2765 1

Лента новостей

Картинка
Детский омбудсмен о Камилле Мухитдиновой: Мама считает, что в пропаже виноваты соцсети
16:55
  119 0
Картинка
До завершения акции меньше недели: где в Калининграде получить скидку 20% на приём у опытных врачей
16:47
  146
Картинка
Швеция и Финляндия могут присоединиться к учениям НАТО в Литве
16:46
  86 0
Картинка
Как обезопасить свой дом (рекомендации специалистов)
16:45
  951

Авторские колонки

Фото автора
Алексей Елаев
зампред регионального отделения Ассоциации юристов России
Прилипалы со значками: про "молодёжных политиков" в Калининграде
  3395 1
Фото автора
Анна Новицкая
журналист
Один раз не...: как власти оправдывают домашнее насилие
  2056 1
Логотип
Нашли опечатку Система Orphus
Orphus: Ctrl+Enter

Новости

Объявления

Другое

*По данным независимого рейтинга Liveinternet.ru Материалы с пометками и публикуются на коммерческой основе

Сайт входит в медиагруппу «Западная пресса»

Электронное периодическое издание Klops.ru (Клопс.ру) зарегистрировано федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство серии Эл № 77-29551 от 21.09.2007 года
Учредитель: ООО "Русская медиагрупа "Западная Пресса".
Главный редактор: Кондратьева Анастасия Евгеньевна

Адрес редакции Klops.ru (Клопс.ру): 236040, Калининград,
ул. Маршала Рокоссовского, 16/18

Редакция: +7 (4012) 99-16-42
Почта: news@klops.ru
Реклама: +7 (4012) 61-68-53
Факс: +7 (4012) 99-14-01
Viber: +7 (909) 78 23 333
Whatsapp: +7 (909) 78 23 333


Лицензия Creative Commons
Материалы сайта, если не указано иное, доступны по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная
16+
Дизайн разработан компанией JetStyle JetStyle logo