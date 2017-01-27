Калининградский зоопарк принял участие в противостоянии самых милых животных #CuteAnimalTweetOff

Зоопарк Калининграда присоединился к глобальной акции #CuteAnimalTweetOff, называемой также "Противостояние милых животных". Об этом сообщается на официальной странице учреждения "ВКонтакте"



"Между прочим, мы тоже не лыком шиты и не лаптем щи хлебаем!" — с таким девизом в соцсетях размещена фотография капибары Илона, родившегося непосредственно в Калининграде.



Снимки с указанным хештегом разместили также зоопарки и аквариумы Москвы, Новосибирска, Санкт-Петербурга, Вашингтона, Далласа, Сиэтла и других городов мира.