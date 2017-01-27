Коллекция Историко-художественного музея пополнилась 172 советскими коллекционными монетами

Коллекция Калининградского историко-художественного музея пополнилась 172 коллекционными советскими монетами. Об этом сообщили в региональном правительстве.



Все эти монеты учреждению культуры передали сотрудники Западного линейного управления МВД на транспорте. Новые музейные экспонаты были изъяты при проведении таможенного контроля. Их пытались незаконно вывезти с территории России.



Директор Историко-художественного музея Сергей Янков поблагодарил за переданную коллекцию представителей МВД. Он сказал, что предметы ярко иллюстрируют богатую событиями политическую, экономическую и культурную жизнь нашей страны.



Всего нумизматическая коллекция музея в настоящее время насчитывает более 12 тыс. единиц. Есть в учреждении монеты, датированные 1924 годом, с нанесённым на них лозунгом "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!". Есть в музее и более поздние юбилейные монеты, посвящённые выдающимся личностям и памятным датам.