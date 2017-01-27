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Мельников: Глава Центра организации движения и пассажирских перевозок ушёл в отставку

Автор: Константин Сериков
13:34
  1463 0
  • Сергей Мельников. Фото из архива Клопс.Ru
Сергей Мельников. Фото из архива Клопс.Ru
Руководитель Центра организации движения и пассажирских перевозок Калининграда Максим Граф написал заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом в пятницу, 27 января, во время круглого стола по вопросам работы общественного транспорта заявил глава комитета городского хозяйства Сергей Мельников.

По его словам, сотрудник уволился, так как был не удовлетворён уровнем заработной платы. Граф также жаловался на сильную рабочую нагрузку.

"Оплата труда специалиста была на уровне 40 тысяч рублей, но он молодой человек и признался, что ему этого недостаточно, чтобы прокормить семью", — уточнил глава комитета.

Отметим, Центр организации движения и пассажирских перевозок создали в Калининграде в мае 2016 года. Специалисты центра занимаются управлением дорожного движения с помощью автоматизированных систем, анализом и мониторингом качества транспортных услуг, предоставляемых калининградцам. В их обязанности также входит сбор, хранение, обработка и передача телематических данных, поступающих с бортовых навигационно-связных терминалов, установленных на транспортных средствах, организация изготовления проездных документов и работ по функционированию цифровых контрольных устройств, устанавливаемых на транспортных средствах, разработка и согласование расписаний движения маршрутов наземного транспорта, контроль и учёт выполнения перевозчиками условий договоров об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по калининградским маршрутам, контроль за наличием у пассажиров билетов, удостоверяющих право проезда в общественном транспорте.

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