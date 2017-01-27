Мельников: Глава Центра организации движения и пассажирских перевозок ушёл в отставку

Руководитель Центра организации движения и пассажирских перевозок Калининграда Максим Граф написал заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом в пятницу, 27 января, во время круглого стола по вопросам работы общественного транспорта заявил глава комитета городского хозяйства Сергей Мельников.



По его словам, сотрудник уволился, так как был не удовлетворён уровнем заработной платы. Граф также жаловался на сильную рабочую нагрузку.



"Оплата труда специалиста была на уровне 40 тысяч рублей, но он молодой человек и признался, что ему этого недостаточно, чтобы прокормить семью", — уточнил глава комитета.