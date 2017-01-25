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Главная Новости Общество

Путин спел под гитару песню "Четырнадцать минут до старта" во время встречи со студентами МГУ (видео)

15:53
  430 2
  • Скриншот видеозаписи с сайта youtube.com
Скриншот видеозаписи с сайта youtube.com
Президент России Владимир Путин во время встречи со студентами МГУ спел под гитару песню "Четырнадцать минут до старта". Об этом сообщает РИА "Новости".

Студенты решили исполнить песню в завершение встречи с главой государства. Во время её исполнения оказалось, что некоторые молодые люди забыли слова.

Владимир Путин сначала напомнил студентам строчку из песни, а потом присоединился к поющим. На встрече молодёжь подарила президенту чёрный пояс мастера по дзюдо. Президента пригласили провести мастер-классы в секции восточных единоборств.
 

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2 комментария Правила комментирования

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Хрюн Pазоритель
Хрюн Pазоритель #
15:59
Простой, казалось бы, человек. Ничем не примечательный. Берет в руки микрофон и поет вместе со студентами, скинув с усталых плеч не один десяток лет, словно и сам студентом стал. И этот человек - Президент. Президент великой и могущественной державы. Свой, родной, такой по-человечески доступный и правильный. Владимир Владимирович Путин. Президент Российской Федерации. Здоровья тебе и счастья, Владимир Владимирович. С нами Бог, за нами народ
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Хрюн Pазоритель
Хрюн Pазоритель #
16:01
Ниже страдают либерасты, русофобы и ксенопатриоты. Но не на них держится Россия
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