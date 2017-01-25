Путин спел под гитару песню "Четырнадцать минут до старта" во время встречи со студентами МГУ (видео)

Президент России Владимир Путин во время встречи со студентами МГУ спел под гитару песню "Четырнадцать минут до старта". Об этом сообщает РИА "Новости".



Студенты решили исполнить песню в завершение встречи с главой государства. Во время её исполнения оказалось, что некоторые молодые люди забыли слова.



Владимир Путин сначала напомнил студентам строчку из песни, а потом присоединился к поющим. На встрече молодёжь подарила президенту чёрный пояс мастера по дзюдо. Президента пригласили провести мастер-классы в секции восточных единоборств.