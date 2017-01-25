Путин спел под гитару песню "Четырнадцать минут до старта" во время встречи со студентами МГУ (видео)
Скриншот видеозаписи с сайта youtube.com
Президент России Владимир Путин во время встречи со студентами МГУ спел под гитару песню "Четырнадцать минут до старта". Об этом сообщает
РИА "Новости".
Студенты решили исполнить песню в завершение встречи с главой государства. Во время её исполнения оказалось, что некоторые молодые люди забыли слова.
Владимир Путин сначала напомнил студентам строчку из песни, а потом присоединился к поющим. На встрече молодёжь подарила президенту чёрный пояс мастера по дзюдо. Президента пригласили провести мастер-классы в секции восточных единоборств.
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