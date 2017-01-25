Калининградские спасатели за сутки увели со льда сорок рыбаков
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Калининградской области
Несмотря на неоднократные предупреждения об опасности выхода на лёд, за минувшие сутки были зафиксированы места массового скопления людей в районе посёлков Красное, Заливино, Причалы, Каширское в Куршском заливе и на траверзе в Мамоново в Калининградском заливе. Всего на льду находилось около сорока человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
По данным ледовой разведки, лёд на акватории Куршского и Калининградского заливов имеет толщину не более 10 см, в то время как безопасной для передвижения по поверхности солёной воды считается толщина не менее 15 см. Прочным он может считаться только при условии, что в течение нескольких предыдущих суток температура воздуха не повышалась выше 0 С.
Лёд обоих заливов становится всё более рыхлым и темнеет, имеет проталины, промоины. Местами он уже покрыт водой. Выход на лёд в таких условиях представляет угрозу для жизни.
В МЧС отмечают, что выезд на автотранспортных средствах на лёд внутренних водоёмов области и обоих заливов, в соответствии с законодательством, категорически запрещён, за нарушение запрета предусмотрена административная ответственность.
Также нельзя выходить на лёд и — особенно — отдаляться от берега на значительные расстояния в условиях метели, тумана, плохой видимости.
Отправляясь на зимнюю рыбалку, сообщите об этом родственникам. С собой необходимо взять заряженный мобильный телефон в непромокаемой упаковке. Если вы обращались за помощью к сотрудникам МЧС, но добрались до берега самостоятельно, не забудьте сообщить об этом спасателям: их помощь может потребоваться кому-то ещё.
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