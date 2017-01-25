Маскировка под Азербайджан: в область попытались ввезти больше двух тонн турецких томатов

В январе таможенники не пустили в Калининградскую область больше двух тонн турецких помидоров, замаскированных под азербайджанские. Об этом сообщает пресс-служба региональной таможни.



Овощи находились в грузовике MAN с полуприцепом, который прибыл на МАПП "Чернышевское". По документам внутри находились овощи и фрукты весом 21 590 килограммов. Сначала при проведении досмотра сотрудники ведомства обнаружили чеснок, укроп, пекинскую капусту, хурму, томаты, виноград и огурцы из России, Казахстана, Азербайджана и Ирана. Однако потом они нашли неучтённый товар.



"Среди 7 200 кг свежих томатов, страна изготовления которых в товаросопроводительных документах была заявлена как Азербайджан, таможенники обнаружили 2 114 кг томатов из государства, не указанного в документах: согласно ярлыкам и упаковкам, их страной происхождения является Турция", — говорится в сообщении ведомства.



В результате томаты уничтожили. По факту произошедшего возбудили дело об административном правонарушении.