Жил в Крыму на свалке: калининградка через интернет нашла отца, пропавшего 45 лет назад

Крымчане и интернет помогли жительнице Калининградской области найти отца, о котором ничего не было известно 45 лет. Удивительную историю рассказали в " АиФ-Калининград". Жительница посёлка Ясная Поляна Нестеровского района узнала в живущем на свалке старике, о котором сняли сюжет крымские блогеры, родного отца.



"Полжизни искала папу, — рассказывает Кира Хорольская. — Посылала запрос в Джанкой, на адрес его родителей. Ответили, что Болотин Владимир Васильевич там не живёт. Писала в "Жди меня", шерстила соцсети — ничего".



Нить неожиданно обнаружил муж Киры: 7 января этого года он увидел в сети ролик о пенсионере, живущем на свалке в Крыму. Неравнодушные жители принесли ему одежду, еду. Оказалось, мужчину выгнала из дома бывшая жена. Он поехал в Джанкой, чтобы поселиться в доме у родителей, однако встретил по дороге риелтора-мошенника и больше ничего не мог вспомнить.



Связаться с отцом и крымскими чиновниками удалось только после новогодних каникул. Вся семья Киры практически перестала спать от волнения. Старика хотят забрать в Калининградскую область.



"У нас дом, места хватит, — говорит Кира. — Младшая дочка, которой девять лет, кричит, что наконец-то у неё будет дедушка и они будут играть в шахматы".



Кира собирается ехать в Крым — оформить отцу документы и забрать его оттуда. Осталось найти нужную сумму, что не так просто, так как Кира — психолог по профессии, три года назад она с семьёй приехала из Находки и так и не нашла работу по специальности. Супруг её работает хирургом.