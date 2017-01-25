ВЦИОМ: большинство россиян считает, что Трамп станет хорошим президентом для США

Более 40% россиян считают, что США обрели хорошего лидера в лице президента Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого ВЦИОМ.



При этом 31% респондентов сказали, что Трамп станет "средним" президентом. Четыре процента опрошенных считают, что он станет "плохим" и "очень плохим" лидером США.



Работу Барака Обамы во время его второго президентского срока положительно оценили 9% опрошенных. Отрицательную оценку его деятельности дали 81% россиян. Ещё 10% респондентов затруднились ответить на вопрос.



Большая часть опрошенных граждан России отвергла предложение Трампа по отмене части санкций в отношении нашей страны в обмен на взаимное сокращение американского и российского ядерного оружия. Такую точку зрения выразили 55% респондентов. Согласны с таким предложением 31% жителей.



С предложением улучшения отношений между странами путём выдачи экс-сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена согласны 12% опрошенных. Не согласны с этим предложением 71% соотечественников.

Опрос проводился в период с 20 по 22 января посредством телефонных звонков. Всего было опрошено 1 800 жителей России.