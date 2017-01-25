Прозвище Ярошука и упавший с полки Гольдман: калининградские чиновники — о своём студенчестве



25 января традиционно празднуется День студента, именно в этот день в 1755 году императрица Елизавета Петровна подписала указ "Об учреждении Московского университета". Клопс.Ru попросил представителей региональных и городских властей вспомнить забавный случай из студенческой жизни и название дипломной работы.

Александр Ярошук, глава Калининграда

В 1988 году окончил Калининградское высшее военно-морское училище. В 2002 году — Санкт-Петербургский международный институт менеджмента. Спустя восемь лет — Северо-Западную академию государственной службы в Санкт-Петербурге.



— На первой практике в морской пехоте совершали марш-бросок в полной выкладке со всем обмундированием, оружием, а офицеры ехали рядом на БТР.

— В военном училище было прозвище Смит (Smith) в честь английского револьвера. Однокурсники прозвали так за то, что был очень шустрый и быстрый.

Гарри Гольдман, заместитель председателя правительства Калининградской области Имеет три высших образования по специальностям: "Менеджмент", "Экономика и управление на предприятии" и "Юриспруденция". Решил поступить на экономический факультет, потому что всегда очень нравилась экономика. К тому же в 1996 году это была одна из самых популярных специальностей. В 2006 году прошел профессиональную переподготовку по программе "Финансовый менеджмент" в Калининградском институте Международного бизнеса. Гарри Гольдман справа.

— Я играл в студенческом КВН за наш факультет, часто ездили в спортлагерь в поселок Отрадное. Однажды мне выдали от студенческого профкома путевку в Туапсе, в студенческий лагерь. Я был небогатым студентом, поэтому до лагеря добирался на поезде — в плацкартном вагоне, на верхней боковой полке. Забавная история случилась в пути: как оказалось, моя полка была неисправной: в ней было сломано крепление. При торможении поезда полка, на которой я спал, соскочила с этого крепления и сложилась. В результате я упал на спящую внизу женщину. Крику было на весь вагон. Свободных мест больше не было, мне пришлось упереться ногами и головой в стенки и спать в таком напряженном состоянии. Это было только начало приключений: когда мы приехали в лагерь, нас поселили в аварийный корпус на 7-й этаж, где душ был в подвале, у меня над кроватью висела сломанная лампа — в общем, отсутствовали нормальные условия проживания. Я собрал студенческий актив, и мы отправились к директору. В результате нас переселили в другой корпус, и по стечению обстоятельств я оказался в одном номере ещё с пятью студентками. Комнаты были смежные, и все ходили через мою комнату, я всегда знал, кто куда идет. В общем, поездка была незабываемой. — Тема: Инвестиционная политика и налогообложение деятельности транспортной компании АО "Автотранс". Артур Крупин, заместитель главы администрации Калининграда, председатель комитета архитектуры и строительства

В 1999 году закончил КГТУ по специальности "промышленное и гражданское строительство". Спустя шесть лет — Московский открытый социальный университет по специальности "юриспруденция". А в 2010 году — академию государственной службы при Президенте Российской Федерации по специальности "гсударственное и муниципальное управление".



— Из трех дипломных работ, написанных в этих вузах, наиболее интересной и важной для себя считает первую — "Главный корпус завода ЖБИ".



Забавных случаев было достаточно. Я на старших курсах работал по ночам. И однажды ненадолго заснул на последней парте на лекции. Был разбужен четким попаданием мелом, который был запущен преподавателем с другого конца аудитории.

Елена Дятлова, врио министра развития инфраструктуры Калининградской области

В 1990 году поступила в Калининградский технический институт рыбной промышленности, который успешно закончила в 1995 году и приобрела специальность инженер - системотехник.





На первом или втором курсе встречалась с тогда ещё будущим супругом, который преподавал на нашей кафедре. Он пригласил меня в недавно открывшийся видеосалон на ул. Горького. Мне очень не хотелось идти, но признаваться в этом я не хотела. Я сказала, что будет практическое занятие по электронике, а я совершенно ничего не понимаю в пропускной способности диодов. И два с половиной часа мне мой будущий супруг рассказывал о том, как открываются и закрываются диоды, при каком напряжении. Я делала вид, что ничего не понимаю, до того момента, пока мы не опоздали в этот видеосалон. На следующий день я автоматом получила пять. Признаться честно, в электронике я ничего больше пропускной способности диодов не знаю.



— Тема: "Автоматизированная система для складского учета".



— На втором курсе я вышла замуж, а на третьем — родила ребенка. поэтому не так активно участвовала в студенческой жизни. Была погружена в домашний быт. Учебу я не бросила, училась на дневном отделении. Дочь я из роддома привезла в третье общежитие КТИ. Окончила институт с красным дипломом. Тогдашняя моя повышенная стипендия была больше, чем зарплата моего супруга. Это был больше даже источник существования. Муж во времена моих летней и зимней сессий брал отпуск, забирал дочку и уезжал к маме в поселок со словами: "Учись, кормилица".



Алла Иванова, врио министра — руководителя регионального агентства по международным и межрегиональным связям

Алла Петушко, окончив школу № 23 в Калининграде, приехала с мамой в Ленинград в 1983, чтобы выбрать вуз для учебы. Круглую отличницу при подаче документов заманили на гидротехнический факультет Ленинградского политехнического института.

Ленинград, возле Аничкова моста. Алла – студентка 2-го курса — вместе с будущим мужем Александром Ивановым

Забавная история произошла на 1-м курсе. Я вместе со своими тремя соседками по комнате в студенческом общежитии съездила на выходные на поезде из Ленинграда в Таллин. Оттуда мы привезли около двух килограммов дорогих шоколадных конфет и бутылку ликера "Вана Таллин". Холодильника в комнате не было, и, чтобы подольше сохранить дефицитные продукты, мы положили их между оконными рамами. Утром с изумлением обнаружили пропажу своих "сокровищ". Вор их похитил, выставив наружное стекло.



На 3-м курсе в студенческой семье Ивановых родилась дочь (на фото ей 3 недели). Пока малышка спала, молодая мама занималась в учебке (учебная комната в общежитии).



— Дипломная работа была на тему "Оптимизация энергоэкологических режимов каскада Сулакских ГЭС" (комплекс гидравлических электростанций, расположенный на реке Сулак в Дагестане).