В Светлом лжесотрудница ПФР пыталась выведать у пенсионерки реквизиты карты
В Светлом мошенница, представившись сотрудником ПФР, пыталась выведать у пенсионерки реквизиты карты. Об этом сообщили в Управлении Пенсионного фонда РФ по Светловскому городскому округу.
В ПФР обратилась жительница Светлого, которой на городской телефон позвонила женщина и представилась сотрудником пенсионного фонда. Уверенным голосом звонившая сообщила, что пенсионерке положен перерасчёт пенсии. А чтобы перевести денежные средства, ей необходимо знать реквизиты банковской карты.
Бдительная пенсионерка не стала разглашать личные данные, но обратилась в УПФР в городе Светлом, где ей пояснили, что никакого перерасчёта не предвидится и, скорее всего, это происки мошенников.
Региональное отделение ПФР по Калининградской области обращает внимание граждан, что любая работа с населением производится сотрудниками фонда только в клиентских службах, а не по телефону. Специалисты без надобности не обзванивают и не ходят по домам пенсионеров, за исключением случаев, когда гражданин самостоятельно не может добраться до управления пенсионного фонда, перед этим подав заявление.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.