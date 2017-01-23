В Светлом лжесотрудница ПФР пыталась выведать у пенсионерки реквизиты карты

В Светлом мошенница, представившись сотрудником ПФР, пыталась выведать у пенсионерки реквизиты карты. Об этом сообщили в Управлении Пенсионного фонда РФ по Светловскому городскому округу.



В ПФР обратилась жительница Светлого, которой на городской телефон позвонила женщина и представилась сотрудником пенсионного фонда. Уверенным голосом звонившая сообщила, что пенсионерке положен перерасчёт пенсии. А чтобы перевести денежные средства, ей необходимо знать реквизиты банковской карты.



Бдительная пенсионерка не стала разглашать личные данные, но обратилась в УПФР в городе Светлом, где ей пояснили, что никакого перерасчёта не предвидится и, скорее всего, это происки мошенников.



Региональное отделение ПФР по Калининградской области обращает внимание граждан, что любая работа с населением производится сотрудниками фонда только в клиентских службах, а не по телефону. Специалисты без надобности не обзванивают и не ходят по домам пенсионеров, за исключением случаев, когда гражданин самостоятельно не может добраться до управления пенсионного фонда, перед этим подав заявление.