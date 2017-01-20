Калининградская область попала в список регионов с высоким риском обрушения автомобильных мостов и эстакад

В 2017 году Калининградскую область внесли в список регионов с высоким риском обрушения автомобильных мостов и эстакад. В список, подготовленный Всероссийским центром мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций МЧС России (центр "Антистихия"), попал 31 регион, в том числе Москва и Санкт-Петербург, пишет РИА "Новости".

Так, наибольший риск ЧС, связанный с обрушением автомобильных транспортных коммуникаций, прогнозируется на территории Дальневосточного (Приморский край, Якутия), Сибирского (Алтайский край, юг Красноярского края, республики Алтай и Тыва), Уральского (Свердловская, Тюменская области), Северо-Западного (Ненецкий автономный округ, Калининградская, Архангельская, Ленинградская области, Санкт-Петербург), Приволжского (Пермский край, Кировская, Нижегородская, Оренбургская, Саратовская, Пензенская области, Башкирия), Центрального (Тверская, Костромская, Орловская, Тульская, Рязанская области, Москва), Южного (Краснодарский край), Северо-Кавказского (Кабардино-Балкария, Ингушетия, Чечня, Дагестан) федеральных округов.

В потенциально опасных зонах живёт больше 90 миллионов человек, или 60% населения страны. А ежегодный ущерб от инцидентов может достигать 1,5-2% валового внутреннего продукта — от 675 до 900 миллиардов рублей.