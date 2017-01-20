В Калининградском зоопарке сов переселили в новый вольер (фото)

В Калининградском зоопарке сов переселили в новый вольер

В Калининградском зоопарке сов переселили в новый вольер

Сотрудники Калининградского зоопарка переселили девять сов-неясытей и филина в новый вольер. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.



Орнитологи посадили сов в специальные мешки, перенесли в новый вольер и выпустили. Филин переехал в деревянном транспортировочном контейнере.



В новом вольере высотой 9 метров для птиц подготовлены домики, присады и декорации. Площадь помещения позволяет обитателям свободно летать.



Сообщается, что сов принесли в зоопарк птенцами, выходили и оставили в вольерах. Неясыти дают потомство. Западно-сибирский филин Филя попал в Калининград из Ивановского зоопарка. Скоро к нему приедет молодая самочка из Москвы.