В Росздравнадзоре прокомментировали отказ врача подняться на шестой этаж из-за сломанного лифта

Осматривать пациента в подъезде недопустимо ни при каких обстоятельствах, за исключением оказания экстренной помощи. Такой комментарий по поводу инцидента, когда медик отказалась подниматься на шестой этаж к больному ребёнку, дали Клопс.Ru в региональном Росздравнадзоре.

Вне стационара медицинская помощь, в том числе скорая специализированная помощь, оказывается гражданам при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства. Амбулаторно медпомощь может оказываться также и на дому у пациента.

Как пояснили в Росздравнадзоре, техническая неисправность лифта не является основанием для неоказания медицинской помощи на дому и осмотра больного ребёнка в подъезде.

"В подъезде дома отсутствуют необходимые условия для оказания медицинской помощи: антисанитария, плохая освещённость, низкая температура воздуха. В подъезде врач не имеет возможности вымыть руки, раздеть ребёнка, положить на кровать для осмотра… Участковый врач-педиатр мог подвергнуть маленького пациента риску развития осложнений, учитывая сезонную заболеваемость гриппом и ОРВИ", — уточнила руководитель ведомства Алла Великая.

Напомним, 2 января 2017 года педиатр, приехавшая по вызову из поликлиники, узнала о поломке лифта в доме пациента и отказалась подниматься на шестой этаж. В итоге пятилетнего мальчика, у которого была высокая температура, медик решила осмотреть прямо в подъезде — на первом этаже, куда ребёнка вынес на руках дедушка.

По словам Аллы Великой, информация о случившемся была передана в Министерство здравоохранения Калининградской области для проведения проверки.