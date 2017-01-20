В Калининградскую область не пустили 20 тонн тунца из Вьетнама

В порту Балтийска приостановили выпуск партии мороженого тунца вьетнамского производства. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора.



При проверке 20 тонн рыбного филе выяснилось, что нет предварительного электронного уведомления. Отмечается, что это вьетнамское предприятие по производству рыбной продукции проверяется российским ведомством особенно тщательно из соображений безопасности.



В результате выпуск груза приостановлен.