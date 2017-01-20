В Калининград не пустили 6,6 тонны восточных сладостей. Как сообщили в отделении по связям с общественностью Калининградской областной таможни, в грузовике, который прибыл на пункт пропуска "Чернышевское", оказалось на 6 656 килограммов товара больше, чем указано в товаросопроводительных документах. Перевес обеспечили халва, козинаки, хворост медовый, чак-чак, щербет, рахат-лукум.

Товар задержан и помещён в камеру вещественных доказательств. По факту недекларирования продукции возбуждено дело об административном правонарушении.