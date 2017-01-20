В Германии разрешили использование марихуаны в медицинских целях

В Германии депутаты легализовали использование марихуаны в медицинских целях. Об этом сообщает РИА "Новости"

По данным СМИ, бундестаг принял закон, согласно которому разрешается использовать данный наркотик при лечении больных, страдающих от хронических болей. Купить марихуану можно будет только по рецепту врача.

При этом власти страны подчёркивают, что не собираются разрешать свободное обращение этого вещества в других целях. Против полной легализации марихуаны выступает канцлер Ангела Меркель.