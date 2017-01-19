BBC не имеет претензий к "Первому каналу" за утечку "Шерлока" в интернет

Телеканал BBC поставил точку в вопросе утечки одного из эпизодов четвертого сезона сериала "Шерлок" в интернет, заявив, что не имеет к "Первому каналу" претензий. Об этом сообщает РИА "Новости".
По итогам проведенного расследования "Первый канал" пояснил, что один из сотрудников, "не имея злого умысла, нарушил строгие протоколы безопасности, допустив преступную халатность при исполнении должностных обязанностей. Вследствие этого файл попал в сеть". Также отмечается, что после инцидента меры безопасности на канале были усилены.
В свою очередь, в Би-би-си сообщили, что поддерживают такое решение, и продолжат сотрудничество в этом направлении, а также благодарят фанатов сериала за то, что они "помогли нам и российским коллегам минимизировать последствия утечки эпизода".
Финальный эпизод нового сезона Шерлок попал в сеть в озвучке "Первого канала". Файл появился в субботу вечером, 14 января, почти на сутки раньше запланированной премьеры.
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