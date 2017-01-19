Минтранс планирует отложить открытие нового погранперехода через Неман
Министерство транспорта России планирует отложить открытие пограничного перехода через Неман. Об этом сообщил врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов во время встречи с ассоциацией иностранных предпринимателей в четверг, 19 января.
"К сожалению, у министерства транспорта есть желание сдвинуть эти планы. Но, насколько я помню, в 2018 году у нас планируется введение этого перехода в оборот. Мы недавно обсуждали этот вопрос с Дмитрием Козаком (вице-премьером России – Ред.), относительно того, что недопустимо, чтобы Минтранс пытался изменить эти сроки, которые были оговорены. При этом президент соответствующие указания давал", - сообщил Алиханов.
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