Минтранс планирует отложить открытие нового погранперехода через Неман

Министерство транспорта России планирует отложить открытие пограничного перехода через Неман. Об этом сообщил врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов во время встречи с ассоциацией иностранных предпринимателей в четверг, 19 января.

"К сожалению, у министерства транспорта есть желание сдвинуть эти планы. Но, насколько я помню, в 2018 году у нас планируется введение этого перехода в оборот. Мы недавно обсуждали этот вопрос с Дмитрием Козаком (вице-премьером России – Ред.), относительно того, что недопустимо, чтобы Минтранс пытался изменить эти сроки, которые были оговорены. При этом президент соответствующие указания давал", - сообщил Алиханов.