СК расследует дело калининградского рок-музыканта Антона Титова по факту мошенничества с землёй в Светлогорске

В Следственный комитет России по Калининградской области передано дело по факту мошенничества с землёй, в котором подозревается рок-музыкант и предприниматель Антон Титов. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По данным портала Rugrad.eu, Титов в 2010 году обманом выманил у своего знакомого 2 млн рублей за содействие в покупке земельного участка площадью 2 100 кв. м в Светлогорске.

Суд признал Титова виновным. Однако в июне 2016 года приговор был отменен по решению судебной коллегии по уголовным делам Калининградского областного суда. Обвинительное заключение было признано "противоречивым и неконкретизированным". Дело вернулось на доработку в прокуратуру, а после – в Следственный комитет.

Также, по данным прокуратуры, в настоящее время расследование дела приостановлено, так как Титов находится в розыске.