"Твой Бро": где отъесться после новогодних праздников

После новогодних праздников хорошо бы сесть на диету. Так думают многие, но никто не делает. Чаще отправляются заедать сочным и калорийным. Наши коллеги из журнала "Королевские Ворота" выбрали несколько мест, идеально подходящих для таких вот гастрономических пристрастий.

Крымские чебуреки

Небольшое кафе открылось несколько месяцев назад на территории торгового центра "Робинзон" на Большой Окружной в Калининграде. Место с точки зрения логистики крайне неудобное — только на машине и во время, свободное от пробок, — Большая Окружная стоит часто и неприветливо долго. Кафе небольшое, со стандартным и приятным интерьером — удобные стулья, квадратные столы, кирпич и деревянные панно. Есть открытая кухня, откуда мелькают белые халаты и шапочки. В меню не только разные виды чебуреков, но и кутаб, несколько видов хачапури и хинкали. Такой южно-восточный набор объясняется просто — собрали все самое вкусное и популярное на кухне южных регионов России. Чебуреки тут именно крымские, как говорит персонал, — готовят их по особой технологии, обучать которой специально приезжали крымские умельцы. Секретов тут не выдают, предлагают пробовать. Берем чебурек с мясом, хачапури по-имеретински, соус ткемали и компот.

