"Доходное место": как Янтарный комбинат показывал предпринимателям свои закрома (пьеса в трёх действиях)

В среду, 18 января, Калининградский янтарный комбинат провёл день открытых дверей для своих партнёров — предпринимателей, работающих с янтарём. Корреспондент Клопс.Ru тоже посетил это мероприятие, и по его результатам получилась пьеса. Почему бы и нет? Вслед за старейшим предприятием мы тоже осваиваем новые формы работы.

Имена некоторых действующих лиц мы не указываем по их просьбе.

Пролог

В прошлом году антимонопольная служба потребовала у руководства Калининградского комбината изменить принцип продажи товара, и предприятие создало систему торгов.

Если раньше янтарщики могли заказать нужное им количество камня определённого сорта по установленной комбинатом цене, то теперь им приходится принимать участие в торгах. Цены на сырьё резко взлетели, а янтарщики стали жаловаться, что им предлагают готовые лоты, которые не устраивают предпринимателей.

Комбинат на какое-то время продавать янтарь перестал совсем . В конце декабря он выставил на продажу 71 лот, из которого купили только четыре.

Местные предприниматели всё ещё уверены в том, что им подсовывают некачественный товар по завышенным ценам. Руководство комбината пытается доказать, что всё честно.

Действующие лица:

Михаил Зацепин, директор Калининградского янтарного комбината

Александр Кандыба, советник гендиректора комбината

Виталий Кононов, начальник отдела продаж комбината

Женщина в платке

Женщина в шубе

Мужчина с бровями

Андрей Афанасьев, янтарщик

Остальные янтарщики и работники предприятия

Действие первое

Холл в главном помещении Янтарного комбината. День открытых дверей

Зацепин и Кондыба стоят на фоне панно.

Напротив сидят янтарщики. Они смотрят на руководителей скептически, откинувшись на спинках стульев и покручивая в руках брелоки из красного камня.

Руководство не без волнения оглядывает зал.

Зацепин: "В вашей среде бытует мнение, что у нас тут может быть так, что кому-то достаётся янтарь лучше, а кому-то — хуже. Мы решили показать вам, как происходит сортировка, как янтарь поступает на склад, чтобы вы увидели всё своими глазами".

Янтарщики слушают внимательно.

Мужчина во втором ряду закатывает глаза. Женщина в длинной юбке тяжело вздыхает.

Перешёптываются. Встают и нехотя идут за руководителем предприятия.

Действие второе

Цех по сортировке камней. Женщины в платочках, халатах и шлёпках поверх носков (все переодеваются по дороге на работу, в специальном "голом цеху", чтобы не было возможности пронести камни с собой) за столами вдоль стен перебирают янтарь.

На стене висят бусы с подписью, к какому сорту относить те или иные куски.

Мужчина с бровями наклоняется к пожилой женщине в норковой шубе: "Вот этим только печку можно топить".

Она кивает. Трогает бусы с подписью "3-й сорт".

Женщина в шубе: "А ведь продают как третий сорт. Это не третий сорт!"

Мужчина с бровями: "Я ведь с янтарём начал работать с детства. В шесть лет камни искал и менял на конфеты. Я-то уж разбираюсь. То, что они сейчас относят тут к третьему сорту, вообще никуда не годится, это шлак. Он нам не нужен даже бесплатно, а теперь они его пытаются продавать ещё и по сумасшедшим каким-то ценам".

Советник гендиректора комбината Александр Кандыба берёт в руки "бусики". Просит самую главную из женщин в платках назвать данные по добыче того или иного сорта.

Та перебирает листки, называет цифры в процентах.

Кандыба рассказывает про хитрые механизмы для сортировки, которые на комбинате хотят закупить. Такие используются для зерна, а теперь будут и для янтаря. Но купят не сразу, а когда-нибудь, пока — дорого.

Кандыба: "Добывают янтарь на глубине 72 метра".

Янтарщики скучают. Они знают, на какой глубине добывают янтарь. Они хотят понять, где их водят за нос — а они уверены, что их водят.

Мужчина с бровями: "А если у вас есть спорные камни, вы их куда относите — к более низкому или более высокому сорту?"

Кандыба: "Конечно, к низкому".

Янтарщики обступают его.

Янтарщики: "Ну уж нет, это мы — к низкому, а вы — к более высокому".

Кандыба молча переходит к другой комнате. Показывает банки с уже отсортированным янтарём, рассказывает про пломбы, которые на них ставятся, уверяет, что пломбы надёжные — всё под контролем.

Янтарщики (шёпотом друг другу): "На комбинате купили "нанокопалку", а толку? Кому теперь продавать всё, если никто не берёт?"

Женщина в шубе: "А вот отходы..."

Кандыба (резко): "У нас нет понятия "отходы". Мы отчитываемся даже за пыль, которую списываем. А если я сейчас начну списывать камни, с меня будет спрос, что я много списываю. Вы же и скажете!"

Женщина в шубе (ещё более резко): "Но послушайте же! Это не наши проблемы. Вы нам подсовываете то, что вообще никуда не годится, а то, что нам нужно, мы не можем купить!"

Все стоят в коридоре вокруг этой пары.

Самая главная среди женщин в платках спрашивает Кандыбу очень тихо и очень грустно: "А можно уже на обед нам пойти, вы же всё показали тут?"

Кандыба: "Придётся сегодня попозже, ещё надо поработать, ещё будут экскурсии".

Все уходят, женщина в платке остаётся.

Действие третье

Музей янтаря. Музейный работник рассказывает о камнях.

Появляется Зацепин. Его спрашивают, что с качеством товара, с ценами.

Зацепин: "Бывает урожай яблок и неурожай, и тут так же: что нам природа даёт, то и добываем. Результатами последнего аукциона мы не совсем довольны. Будет создан экспертный совет, где совместно с представителями янтарного сообщества будут определены цены, содержание лотов, которые выставляются на аукцион".

Янтарщики продолжают гнуть свою линию: мол, хороший янтарь к ним не попадает.

Андрей Афанасьев: "Мы не нужны комбинату. Он в нас не заинтересован. Конечно, например, тот же Китай — намного более привлекательный покупатель. Во-первых, покупают за валюту, во-вторых — большие партии. Всё стоящее просто уходит туда. Здесь нормальный янтарь продаётся по таким ценам, что он никому не нужен".

Все идут на склад вместе с начальником отдела продаж комбината Виталием Кононовым.

Девушка в белой каске рассказывает о камнях, которые хранят здесь. Янтарщикам нравится янтарь.

Янтарщики: "А почему он запакован? В Китай, поди, отправите, да?"

Кононов: «Нет, ни одного килограмма на территорию КНР не продано".

Янтарщики разглядывают прозрачные коробки.

Кононов: "На этот год прогнозируем добычу в размере 400 тонн".

Янтарщики видят вывеску над весами: "Клиент всегда прав". Смеются.

Кононов: "Будет пересмотрена ценовая политика".

Смотрит на янтарщиков.

Кононов: "Не буду ничего пока обещать, поймаете же на слове".

Все выходят на улицу.

Андрей Афанасьев: "Будем ждать, китайский рынок тоже скоро пойдёт на спад. И цены упадут. Я думаю, года три-четыре они смогут их продержать, а потом им нужно будет кому-то продавать — ну не склады же строить новые и не назад его закапывать. А мы дождёмся: у нас старые запасы есть".

Кононов подходит к мужчинам, которые курят в стороне. Доносятся фразы: "Ну вот, +23 и выше", "Белый королевский", "Пресс-янтарь".

Дата очередного аукциона ещё не назначена.