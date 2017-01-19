Калининградские приставы отправили на уничтожение 3,6 тыс. бутылок алкоголя

Порядка 3594 бутылок нелицензированного алкоголя передали калининградские приставы представителям ОАО "Россптртпром" для последующего уничтожения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Крупная партия, составляющая 1797 литров, должна быть ликвидирована на основании судебных решений за 2016 год. Она была изъята в магазинах, торговавших алкоголем без лицензии. На днях весь конфискат будет отправлен на Белгородский полигон по переработке и уничтожению спиртосодержащей продукции.