Горожане смогут задать вопрос "Калининградтеплосети" в эфире радиостанции "Комсомольская правда"
В пятницу, 20 января, жители города смогут задать интересующие их вопросы заместителю директора МП "Калининградтеплосеть" Дмитрию Ротарю. Он будет отвечать на них в эфире радиостанции "Комсомольская правда" (107,2 FM).
Прислать вопросы можно на доступные мессенджеры, среди которых Viber, WhatsApp, Telegram, по номеру +7 963 738 10 72. На указанный номер можно отправить и СМС с вопросом. Стоимость отправления текстового сообщения калининградцы могут уточнить у своих мобильных операторов.
Для того чтобы задать свой вопрос лично, горожанам нужно звонить по телефону радиостанции: 92 107 2. Прямая линия для вопросов будет работать в пятницу, с 14:05 до 14:45.
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