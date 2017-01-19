Горожане смогут задать вопрос "Калининградтеплосети" в эфире радиостанции "Комсомольская правда"

В пятницу, 20 января, жители города смогут задать интересующие их вопросы заместителю директора МП "Калининградтеплосеть" Дмитрию Ротарю. Он будет отвечать на них в эфире радиостанции "Комсомольская правда" (107,2 FM).



Прислать вопросы можно на доступные мессенджеры, среди которых Viber, WhatsApp, Telegram, по номеру +7 963 738 10 72. На указанный номер можно отправить и СМС с вопросом. Стоимость отправления текстового сообщения калининградцы могут уточнить у своих мобильных операторов.



Для того чтобы задать свой вопрос лично, горожанам нужно звонить по телефону радиостанции: 92 107 2. Прямая линия для вопросов будет работать в пятницу, с 14:05 до 14:45.