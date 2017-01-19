Из-за введения контрсанкций завод компании "Калининградский деликатес" загружен лишь на 20%

После введения контрсанкций завод компании "Калининградский деликатес" загружен лишь на 20%. Об этом сообщил врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов во время поездки в Советск, которая состоялась в четверг, 19 января.



Глава региона также сообщил и о сокращении рабочих мест в отрасли. Он отметил, что сомневается, что их стало в 10 раз меньше.



"Профицит производственных мощностей мясопереработки в Калининграде ни для кого секретом не являлся, потому что во всей стране существовали специальные квоты, а в Калининграде их не было. Раньше мы кормили всю страну. Каждая третья банка тушёнки была произведена в Калининграде. Введение контрсанкций серьезно подкосило эту отрасль экономики", — сказал Алиханов.

Напомним, Россия ввела запрет на ввоз некоторой продукции из стран, присоединившихся к санкциям в отношении нашей страны в 2014 году. Запрет действует до настоящего времени.