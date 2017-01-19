Подростковую базу отдыха "Бригантина" хотят перенести из Взморья в Балтийск

Подростковую базу отдыха "Бригантина", которая базируется в пос. Волочаевское, хотят перенести непосредственно на морское побережье — в Балтийск. Этот вопрос обсуждали члены комиссии, побывавшей на базе отдыха, пишет газета "Светловские вести". В декабре на приёме в региональном отделении партии "Единая Россия" к депутату Государственной думы РФ Александру Пятикопу обратились заявители с просьбой рассмотреть возможности развития базы или переноса её в другое место — на побережье Балтийского моря.



Парламентарий вместе с заместителем главы администрации, председателем комитета по социальной политике Калининграда Анной Апполоновой побывали на месте, встретились с работниками, посмотрели варианты развития этого социального объекта.



Как сообщил депутат Госдумы Александр Пятикоп, по итогам осмотра базы предстоит встреча с главой Калининграда Александром Ярошуком в связи с принятием Государственной думой России закона о дополнительных мерах безопасности детей в летний период.



По мнению экспертов, для получения сертификации лагеря и включения его в федеральный реестр потребуется не менее 30 млн рублей — "чтобы довести детскую базу отдыха, как говорится, до ума". В то же время есть предложения перевести этот лагерь непосредственно на морское побережье, в Балтийск.