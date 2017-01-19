HeadHunter: в 2016 году в России вдвое возросло количество вакансий для инвалидов

Практически все регионы в 2016 году увеличили количество вакансий, на которые работодатель готов принять инвалидов. Как сообщает HeadHunter, исключение составила лишь Московская область, где количество таких вакансий снизилось на 2%.



Больше всего маркированных вакансий в 2016 году в России было размещено в следующих сферах: "Банки" (36% от общего числа маркированных вакансий), "Продажи" (33%), "Начало карьеры" (18%), "IT, телеком" (16%) и "Административный персонал" (15%).



Чаще всего в ушедшем году в России размещали вакансии для людей с инвалидностью компании из отраслей "Информационные технологии, системная интеграция, интернет" (54%), "Финансовый сектор" (44%) "СМИ, маркетинг, реклама, BTL, PR, дизайн, продюсирование" (9%) и "Услуги для бизнеса" (6%).



64% вакансий доступны начинающим специалистам без опыта работы, ещё 27% — работникам со стажем от 1 года до 3 лет, 8% — от 3 до 6 лет.



Специалисты отмечают, что всё больше работодателей готовы включать эту категорию сотрудников в обычные условия труда. Соответственно, компании предлагают соискателям с инвалидностью сравнительно аналогичную работу (по профессии, типу занятости, графику работы). Чуть больше четверти работодателей готовы брать кандидатов на полный рабочий день, 11% — предоставлять специалистам гибкий график. Чаще всего можно встретить предложения с удалённым форматом работы — 60%.



"Тенденцию к открытому трудоустройству подкрепляют и результаты опроса HeadHunter, проведённого среди 268 компаний: 42% опрошенных подтвердили, что в их коллективе работают сотрудники с инвалидностью. Причём 37% респондентов отметили, что компания вкладывает дополнительные средства для создания условий, необходимых специалистам с инвалидностью для эффективной работы. Стоит отметить, что в 2015 году этот же показатель был меньше — 18%, что говорит об усилении внимания руководства компаний и департаментов HR к созданию доступной среды для специалистов с инвалидностью", — рассказала Марина Хадина, руководитель карьерного направления HeadHunter.



Напомним, в Минтруде поставили задачу в ближайшие три года обеспечить работой 50% инвалидов. Сейчас из этой категории людей трудоустроено лишь 30%. О том, какие вакансии предлагали калининградцам с ограниченными возможностями в ноябре, читайте Напомним, в Минтруде поставили задачу в ближайшие три года обеспечить работой 50% инвалидов. Сейчас из этой категории людей трудоустроено лишь 30%. О том, какие вакансии предлагали калининградцам с ограниченными возможностями в ноябре, читайте здесь.