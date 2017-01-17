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В Калининградской области откроется первая в России социальная фабрика по производству инвалидных колясок

19:49
  465 0
  • Фото пресс-службы правительства Калининградской области
Фото пресс-службы правительства Калининградской области
В Калининграде выбрали место для строительства первой в России "социальной фабрики". Предприятие, которое будет производить технику для людей с ограниченными возможностями, откроется на выезде из города, около трассы, ведущей к погранпереходу "Мамоново 2 - Гжехотки". Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
 
Во вторник, 17 января, на месте будущей стройки побывал врио губернатора Антон Алиханов и инициатор проекта, гендиректор компании "Обсервер" Роман Аранин. Территория, на которой разместится предприятие, составляет почти пять гектаров. К проекту уже проявляют интерес европейские представители рынка спецтехники.
 
"Коллеги Романа Аранина из Германии, которые производят коляски, хотят размещать заказы на его предприятии, потому что сейчас из-за курсовой разницы и других факторов у нас такое производство дешевле в разы, – рассказал Алиханов. – Таким образом, предприятие будет работать и на экспорт. Это пример того, как в регионе можно выстраивать сбалансированный бизнес, чтобы курсовые колебания не выбивали его из колеи; чтобы мы, с одной стороны, поставляли продукцию на российский рынок, а с другой, имели некую страховку в виде экспортных поставок, смягчающих курсовые колебания".
 
В проект уже инвестировано 12 миллионов рублей. Для возведения "коробки" здания планируется получить минимум 30 миллионов, и ещё 25 – для оборудования фабрики. Предприятие обеспечит занятость более 70 человек, в том числе 37 инвалидов-колясочников.
 
Компания "Обсервер" оценивает рынок инвалидных колясок в России в 10 тыс. штук и в 1 млрд. 200 млн. рублей соответственно. К 2021 году новая фабрика сможет обеспечить почти половину этой потребности - до пяти тысяч колясок в год.
 

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