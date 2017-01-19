Плановый ремонт оставил без света жильцов на 19 улицах Калининграда

В Калининграде в четверг, 19 января, без света в связи с ремонтными работами на электрощитах и подстанциях в течение дня останутся дома и объекты на 19 улицах.



Как сообщили в пресс-службе администрации Калининграда, электричества не будет с 9:00 до 13:00 на ул. Куйбышева, 40, 42, ул. Римской, 29, ул. Пражской, 5, 7, 38, ул. Цирковой, 20в, 24, 25, 26—32, ул. Жуковского, 9в, ул. Колёсной, 21, ул. Серж. Мишина, 40а, ул. Тихоненко, 21а—г, 23.



С 9:00 до 17:00 без электричества останутся ул. Ольховая, 2—4, ул. Фабричная, 5—7, 13—25, ул. Октябрьская, 22—24, пл. Октябрьская, 8—20, ул. Осиновая, 2—6, ул. Кленовая, 2—12.



С 13:30 до 18:00 света не будет в домах по ул. Озёрной, 32—42, 41, ул. Островского, 1а-б, ул. Луговой, 1, ул. Коммунальной, 3, 7—17, 4—18, ул. Офицерской, 1—13а, 4—14, пр-ту Мира, 9.



Кроме того, в четверг для устранения повреждений сетей и замены арматуры планируются отключения от горячего водоснабжения и отопления жилых домов и административных зданий по ул. Мусоргского, 21, 21а, ул. Калужской, 10а (д/с № 52), — с 9:00 до 14:00. В это же время не будет воды на ул. Гагарина, 41, ул. Заводской, 28.



С 9:00 до 16:00 будет отсутствовать вода на ул. Гайдара, 111—115, 158—160. С 9:00 до 13:00 без воды останется ул. Ярославская, 1—3.



Подачу холодной воды для проведения работ на внутридомовых сетях планируется отключить по ул. Красносельской, 67, 76—78, — с 10:00 до 16:00. Для проведения ремонта на 200-мм водоводе с 9:00 до 17:00 будут отключены пр-т Ленинский, 39—45а, ул. Соммера, 6—10,13, ул. Иванникова, 1а-б, 2—4.