"Берег надежды" собирает деньги 13-летнему мальчику с ДЦП

Калининградский благотворительный фонд "Берег надежды" собирает деньги, чтобы помочь 13-летнему Никите Хололеенко. Как сообщили волонтёры, мальчик болен ДЦП. Тяжёлое заболевание повлекло за собой деформацию стоп, а это, в свою очередь, привело к деформации коленных суставов.



Ходить подросток не может совсем, а стоять — только в специальном аппарате и ортопедической обуви.



"Никите показана операция по коррекции положения стоп и голеней. Тогда, возможно, ему будет чуть проще передвигаться. Операция будет проводиться в Санкт-Петербурге, в институте им. Турнера. На проезд и проживание мамы рядом с ребёнком необходимо собрать 80 000 рублей", — сообщили волонтёры.