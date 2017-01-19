"Берег надежды" собирает деньги 13-летнему мальчику с ДЦП
Фото с сайта "Берег надежды"
Калининградский благотворительный фонд "Берег надежды" собирает деньги, чтобы помочь 13-летнему Никите Хололеенко. Как сообщили волонтёры, мальчик болен ДЦП. Тяжёлое заболевание повлекло за собой деформацию стоп, а это, в свою очередь, привело к деформации коленных суставов.
Ходить подросток не может совсем, а стоять — только в специальном аппарате и ортопедической обуви.
"Никите показана операция по коррекции положения стоп и голеней. Тогда, возможно, ему будет чуть проще передвигаться. Операция будет проводиться в Санкт-Петербурге, в институте им. Турнера. На проезд и проживание мамы рядом с ребёнком необходимо собрать 80 000 рублей", — сообщили волонтёры.
Как помочь мальчику — читайте на сайте
фонда.
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