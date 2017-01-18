Женя Котельников из Правдинского района, пострадавший от издевательств опекунши, отправился в новую семью

В среду, 18 января, воспитанник Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей "Колосок" Женя Котельников отправился в новую семью. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Новых опекунов для Жени подбирали очень тщательно. Несколько месяцев мальчик общался ними, ездил в гости, знакомился со всеми членами большой семьи, где четверо своих и трое приемных детей. Их мама Светлана Александровна рассказала, что любви и внимания у неё хватит на всех.
"Мы не делим детей на своих и чужих. Стараемся вместе с мужем, чтобы все ребята были ухоженными и опрятными, чтобы каждому хватало нашего внимания и участия", - рассказала она.
Когда специалисты убедились, что с мальчиком удалось установить хороший контакт и есть психологическая совместимость, было принято решение о передаче его опекунам.
О судьбе Жени Котельникова из Правдинского района стало известно в январе 2016 года в связи со скандальной историей - его принудительно забрали у приемной матери, которую обвинили в издевательствах.
Ранее мальчик попал
в детскую областную больницу с обморожением пальцев ног, разбитым носом и явным истощением. Тогда он рассказал
окружающим, что с ним плохо обращается его опекунша.
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